Özel’in adayına karşı Balaban aday çıkaracak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin kaybedilmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Yaşanan tartışmalar ilçe kongrelerine de yansımaya başladı. CHP Yunusemre İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Yalçın Arcak seçime tek listeyle gidecekti. Ancak CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkan adaylığı ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alması dengeleri değiştirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLDU

Özgür Özel'in genel seçimlerde listede seçilemeyecek yerde aday gösterdiği Semih Balaban, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Balaban'ın, Arcak'a karşı mimar Heval Turan'ı aday çıkaracağı konuşuluyor. Bu durumda CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ile aday olursa Heval Turan yarışacak. 20 Ağustos Pazar günü saat 11'de yapılacak olan kongrede 400 delege ve doğal delegeler olmak üzere 415 civarında delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de CHP il kongresinde 110 delegenin oy kullanacak.