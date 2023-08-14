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Haberler Politika PKK’nın 36,4 milyar liralık geliri engellendi

PKK’nın 36,4 milyar liralık geliri engellendi

HABER MERKEZİ
PKK’nın 36,4 milyar liralık geliri engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de yapılan operasyonda yılın en yüksek miktardaki uyuşturucusunun ele geçirildiğini ve terör örgütünün 36,4 milyar TL gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl'de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

İL Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek miktarı olan 'Şehit Jandarma Üsteğmen Uğur Tunaboylu Narkoterör Operasyonu' sonucunda 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

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