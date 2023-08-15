Başkan Doğruer’den ittifak ruhu vurgusu

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer Milliyetçi Hareket Partisi Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Adem Paydaş'ı ve yönetimini tebrik eden Başkan Doğruer, Paydaş'ın Cumhur İttifakı ruhunun ilçede yaşatılmasına sunduğu katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada ittifak ortağı partililerin bir araya gelerek oluşturdukları tablo bu ruhun yansımasıdır. Güven tazeleyerek yeniden seçilen kıymetli başkanım Adem Paydaş'ı ve yönetimini tebrik ediyor, Allah birliğimizi bozmasın diyorum" dedi.