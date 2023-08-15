Chp’nin eski milletvekilleri partiyi bombaladı

CHP önceki dönem milletvekilleri Tacettin Bayır ile Bedri Serter, partileri hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Tacettin Bayır, Ödemiş İlçe Kongresi'nde parti içindeki değişim tartışmaları üzerine konuştu. CHP'yi oligarşik yapıların ele geçirdiğini belirten Bayır, "Bu yüzden örgütte vekiller, belediye başkanları tepeden belirleniyor. Parti siyasetini partililere, yurttaşlara taşıyamıyor. Seçim döneminde herkese görev veriliyor. Şurada, burada bildiri, broşür dağıtılacak deniyor. Parti sizi amele gibi kullanıyor" diye konuştu.

SERT ELEŞTİRİLER YAPTI

"Sizin vekiliniz kim olsun diye sordular mı, belediye başkanınız kim olsun diye soruyorlar mı?" çıkışı yapan Bayır, "İstanbul'da oturan kişileri İzmir'den aday yaptılar" sözleriyle sert eleştiriler yaptı. Tacettin Bayır'dan sonra konuşan Bedri Serter ise, "Partililerimizi sen, ben, bizim oğlanla yönetmeye çalışıyoruz. Kapılarımızı sonuna kadar açmak zorundayız. Belediyelerimiz, ilçelerimiz, milletvekillerimiz çalışmak zorunda. Benden önce sayın Tacettin Bayır konuşma yaptı. '10 vekilimiz var' dedi. Benim de hakkım vekillikti, Bayır'ın da hakkıydı, Kamil Okyay Bey'in de hakkıydı, Musa Çam'ın da hakkıydı. Buralarda hiçbirimizin kırgınlığı yok, üzgünlüğü var" dedi.