Dağ: Yerel seçimde tercihler farklı olur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek sene Mart ayında gerçekleşmesi beklenen yerel seçimlere de değinen AK Partili Dağ, İzmir'deki yerel seçim sonuçlarının şaşırtacağını vurguladı.

'BU BİR KRİTER DEĞİL'

Vatandaşlara 2019'da CHP kampanyasında verilen sözler üzerinden 4,5 sene geçtiğini belirten Dağ, "4,5 sene sonrası CHP'li belediyelerde yaşayan vatandaşlar traktör sahibi oldu mu? Herkesin bir traktörü vardı. Ya da orada eğitim öğrenim gören öğrenciler toplu taşımaya ücretsiz bindi mi? Bunlar verilen sözlerdi. Ne oldu bu sözlere? AK Parti'nin en büyük farkı tutamayacağı sözler vermemesi. Cumhurbaşkanımız bunu yaptı, bize bunu öğretti. AK Parti dendiğinde 3 tane ana madde var. Samimiyet, çalışkanlık, mücadele" dedi. Bir soru üzerine Dağ, "HDP aday çıkarıp çıkarmayacağını kendisi bilir. Bir önceki yerel seçimde 3 büyükşehir ve birçok yerde aday çıkarmadılar, cumhurbaşkanlığında aday çıkarmadılar. 'HDP aday çıkardı, bu iller kazanılır'. Böyle bir genel yorum doğru değil. Böyle yorumları, kendi sürecimizi yönetmek açısından kriter olarak görmüyoruz. CHP ve İYİ Parti ayrı adaylarla girdi. Böyle bir durumda daha seçim başlamadan netice alacakmış gibi yorumlar yapmayız" ifadelerini kullandı.

'DAHA TİTİZ OLACAĞIZ'

Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Sandıkta vatandaşın hangi siyasi görüşten olursa olsun yerel seçimlerde tercihleri farklı olur. İzmir'de CHP yüzde 40 alır. Yerel seçimde artırdığını görürüz. Küçük partilerin çoğu ikili kutuplaşmadan kaynaklı büyük bölümü CHP'ye, küçük bölümü AK Parti'ye oy atar. Burada aday çıkardı, ittifakta farklı durum oldu denerek bir değerlendirme olamaz. Biz kendi adayımız ve karşı tarafın adayı olarak bakacağız. Her ilin ayrı dinamikleri olacak bu seçimde. Ülke genelinde değil il il bakmak lazım. 4 yerel seçimde de aynı şeye baktık, bu seçimde daha titiz olacağız. Belki il il ayrı kampanyalarımız olacak. İl il adaya göre ayrı sloganlarımız olacak. Buna göre yol yürüyeceğiz."

'İMAMOĞLU FIRSAT SİYASETÇİLİĞİ YAPTI'

"İlk düğme yanlış iliklendi mi, diğerleri de yanlış devam eder" diyen Dağ, şöyle devam etti: "28 Mayıs'ta seçim kaybedildi ve 29 Mayıs sabahı değişim videosu yayınlandı. Sayın İmamoğlu fırsat siyasetçiliği yaptı. 'Bu fırsattan nasıl istifade ederim' dedi. İlk düğme yanlış iliklenince, bir belediye başkanı çıkıp CHP Genel Merkezi'nde ayrı açıklama yapar hale gelir. Mevcut belediye başkanı 'Ben aday adayıyım' demez. Potansiyel adaydır, bu yönde de komedi var. Hem CHP Genel Merkezi komik duruma düşüyor hem de Sayın İmamoğlu. Siyasal açıdan trajikomik durum var."