“Ermenistan provokatif adımlardan kaçınmalıdır”

Dışişleri Bakanlığı, Laçın Yolu'ndaki duruma ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin tartışmaları yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı bir zemini bulunmadığı kanaatindedir. Halihazırda Laçın Yolu'ndan tıbbi geçişlerin sağlanması, kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahların tahsis edilmesi, Azerbaycan tarafının iyi niyetle azami çabayı sergilediğini göstermektedir. Ermenistan'dan beklentimiz, provokatif adımlardan kaçınarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ'da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, 'Ağdam-Hankendi' ve diğer alternatif yolların kullanılmasına, Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesidir" denildi.