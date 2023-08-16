Kılıçdaroğlu’nun fendi İmamoğlu’nu yendi

14-28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13'üncü hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu yapışınca, "Ne olacak bu CHP'nin hali" diye yazılara başlamıştık.

Aradan günler geçti, bugün "Ne olacak bu Ekrem İmamoğlu'nun hali" durumuna geldik.

Evet. Kahramanın yolculuğu diye lanse edilen, havalara sokulan, uçmaya başlayan, seçim sonrası CHP Genel Başkan adaylığına soyunan Ekrem İmamoğlu tornistan etti. İmamoğlu'nu İstanbul Belediye Başkanı adaylığına tav oldurdular.

Peki, Ekrem İmamoğlu çok kararlı iken, gözü dönmüşken nasıl oldu da çark etti, tornistan yaptı?

Çok önemli bir olay oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Ağustos'ta çok kızdı, İmamoğlu'na haber gönderdi, "Bak Ekrem oğlum, hemen karar ver, aday olacak mısın İstanbul'a?

Aday olmayacaksan İstanbul'a yeni bir aday hazırlayacağım" diyerek tehdit etti.

Çakma kahraman İmamoğlu, korktu, tornistan yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, "Ben Genel Başkan adayı değilim.

İstanbul'a adayım" mesajı gönderdi.

ASLAN YAVRUSU KORKTU!

Ve 15 Ağustos 2023 tarihi, İmamoğlu'nun adı kitaplara bundan sonra 'Tornistan Ekrem' olarak geçecek.

İmamoğlu'nun düştüğü hazin durumu anlatacak çok anlamlı atasözleri var.

Ekrem İmamoğlu'nu anlatacak düşüncelerimizin bir kısmını şöyle yazabiliriz:

- Tornistan Ekrem'in maceraları hüsranla sonuçlandı.

- Erken öten Ekrem'in kafasını Kemal Kılıçdaroğlu kesti.

- Mustafa Sarıgül'ün deyimiyle 'aslan yavrusu' Ekrem korktu.

- Yelkeni olmayan Ekrem'in teknesine rüzgar fayda etmedi.

- İki aydan beri 'Kararsız Ekrem'di şimdi 'Tornistan Ekrem' oldu.

- Çakma kartal İmamoğlu'nu, Kemal Kılıçdaroğlu kuşa çevirdi.

- Bay Kemal, İnce'den sonra İmamoğlu'nu da pes ettirdi.

- Kılıçdaroğlu değirmeni, Ekrem İmamoğlu'nu da öğüttü.

İMAMOĞLU'NUN MACERALARI

Ekrem İmamoğlu, geldiği günden bugüne birçok skandala imza attı. O günden beri gözü İstanbul'u idare etmek değil, cumhurbaşkanı adayı olmaktı.

Gözü, İstanbul dışındaydı. Belediye Başkanı olduktan sonra ilk gittiği yer Londra oldu. Derin İngiltere'nin beyni Chatam Hause'ta temaslarda bulundu.

Döndükten sonra İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominik ile kanka oldu.

İstanbul'u karlar bastığı gün, Büyükelçi ile Sarıyer'de balık ziyafeti çekiyordu.

İstanbul'u seller bastığında Bodrum'larda geziyordu. İstanbullu sıkıntılarla boğuşurken İmamoğlu deprem bahanesi ile gittiği Elazığ'dan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne geçti. İstanbullular bunları unutmadı, unutmayacak.

İstanbul Belediyesi'nin imkanları ile reklamcılar, stratejistler, algı operatörleri, CHP'li gazetecilerden oluşan bir propaganda ajansını faaliyete geçirdi.

İmamoğlu'nun ajansı cumhurbaşkanlığı adaylığı için taktikler belirliyordu, yurt içi gezilerini organize ediyordu. Çıktığı

Karadeniz gezisi skandallarla sonuçlandı.

Davet ettiği bazı kadın gazeteciler dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polit bürosunun hışmına uğradı. CHP'nin arka bahçesindeki meşhur sanatçılar tarafından aforoz edildi.

İstanbul'a hizmetlere vakit ayırmayan İmamoğlu ve ajansı cumhurbaşkanlığı adaylığı için ter döküyordu.

MERAL ABLA'NIN DESTEĞİ

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret edince davalara konu oldu. Ceza alınca sarsıldı ama adaylık sevdasından vazgeçmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ablası imdadına yetişti. Saraçhane şovunu Kılıçdaroğlu'nun tam Almanya'ya gittiği gün yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yokluğunda Meral Hanım, CHP içine yönelmiş durumda kaldı.

Kılıçdaroğlu aynı gün gittiği Almanya'dan döndü. Döndü ama Akşener ile

papaz oldu. CHP'nin içişlerine karışma laflarına Meral Akşener okkalı bir karşılık verdi. Kemal Kılıçdaroğlu evirdi çevirdi İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engelledi. Kendisi oldu. Meral Ablası'nın sayesinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ünvanı kazandı.

VEFA BİR SEMTİN ADI MI?

28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu mindere serilmişti. Ankara'da olan İmamoğlu, gece yarısı araba ile İstanbul'a döndü.

29 Mayıs sabahı 'değişim' diye ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çekil, koltuğu bana bırak' diye haykırdı. İmamoğlu, mindere serilmiş Kılıçdaroğlu'na sahip çıkacağına vefasızlık yaptı.

Ekrem İmamoğlu'na hatırlatırız.: Vefa sadece İstanbul'da bir semt adı değildir.

Kılıçdaroğlu'nu bu vefasızlığın içine attı. İşte o dakikadan sonra Kılıçdaroğlu'nun fendi başladı. İmamoğlu'nu öğüttü. 'CHP Genel Başkanı olacağım' diye havalı havalı gezen İmamoğlu'na tarihi bir ders verdi. CHP değirmeninde öğüttü. Ve İmamoğlu İstanbul'a tav olmak zorunda kaldı.

İstanbullu emanetçi bir başkana oy vermez. Peki Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık sevdasından vazgeçti mi?

Hayır, yerel seçim sonrasına erteledi.

Şimdi İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sevgili İstanbullulardan oy isteyecek. İstanbul'a hizmet edeceğim" diyecek.

Hadi oradan, daha önce ettin mi?

SONUÇ

GÖZÜ CHP Genel Başkanlığı'nda kalmış olan İmamoğlu'na neden oy verilsin?

Çünkü bir kere İmamoğlu'nun gözü dönmüş, yarın İstanbul Belediye Başkanlığı'nı velev ki kazandı, yine bırakır gider. İstanbul'a hizmet edecek, İstanbul için uyuyacak, İstanbul için plan yapacak, gözü İstanbul dışına bakmayacak bir ismi sevgili İstanbullular seçer.

İstanbul'a yan gözle bakan Ekrem İmamoğlu'na sevgili İstanbullular da yan gözle bakar. Emanetçi İmamoğlu, yolun sonuna geldi. Nereden nereye!

Kahramanın Yolculuğu diye kitabı yazılan İmamoğlu, bugün Tornistan Ekrem olarak siyasi tarih kitaplarında yerini alacak.