  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika PKK’nın finansörlerine operasyon

PKK’nın finansörlerine operasyon

HABER MERKEZİ
PKK’nın finansörlerine operasyon

İzmir merkezli 14 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/ KCK terör örgütüne finans sağladıkları MASAK ve HTS raporları ile tespit edilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen

operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. 5 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA