Aydın’da da protokol Aksoy için buluştu

Aydın'dan Eskişehir Valiliği'ne atanan Vali Hüseyin Aksoy, yeni görev yeri Eskişehir'e gitmeden önce Aydın protokolü ile veda yemeğinde buluştu. Efeler'deki bir otelde düzenlenen yemeğe AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum temsilcileri katıldı. Yemeğe eşi Hülya Aksoy ile birlikte katılan Vali Aksoy görev süresi içerisinde yaptığı çalışmaları anlattı. Vali Aksoy, "Aydın, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. Bu anlamda Aydın'da görev yaptığım için Allah'a şükrediyorum. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.