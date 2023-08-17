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Haberler Politika Ertugan: Meral Akşener siyasi emek dolandırıcısı!

Ertugan: Meral Akşener siyasi emek dolandırıcısı!

HABER MERKEZİ
Ertugan: Meral Akşener siyasi emek dolandırıcısı!
İYİ Parti'deki skandallara bir yenisi daha eklendi. Partiden ihraç edilen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, Meral Akşener'le ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Daha önce de Akşener'in partide milletvekili borsası kurduğunu belirten Ertugan bu kez bir mesajlaşma görüntüsü paylaştı. Ertugan, eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın mesajlaşmasını paylaşarak "Milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Siz siyasi emek dolandırıcısısınız" dedi. Mesajlaşmada Ertugan'ın arkadaşım dediği kişinin Adil Serdar Saçan'dan bir milletvekili adayıyla ilgili bilgi istediği görülüyor. Saçan ise söz konusu kişiyle ilgili "Vanlı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş" cevabı veriyor.
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