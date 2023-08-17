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Haberler Politika İzmir Valisi Süleyman Elban göreve başladı

İzmir Valisi Süleyman Elban göreve başladı

HABER MERKEZİ
İzmir Valisi Süleyman Elban göreve başladı
İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki görevine başladı. Adana Valiliği görevinden İzmir'e atanan Vali Elban, İzmir Hükümet Konağı önünde tören mangasını selamladıktan sonra makamına geçti. Burada açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Değerli İzmirli hemşehrilerim, köklü geçmişi olan, ülkenin en önemli tarım, turizm, ticaret ve sanayi kenti olan İzmirimize atanmış olmaktan ve burada vali olarak görev yapacak olmaktan duyduğum memnuniyeti ve onuru ifade etmek istiyorum" dedi. İzmir'i her açıdan, mevcut potansiyellerini değerlendirerek, bulunduğu noktadan daha ileri noktalara götürmek için çalışacaklarını aktaran Vali Elban, daha sonra valilik toplantı salonunda kurum amirleriyle bir araya geldi.
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