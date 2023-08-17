Muğla’nın ‘sıfır atık’ hastanesi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak atıkların çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini önleyip, temiz bir şekilde toplanıp, ekonomiye kazanç sağlamak amacıyla yapılan ve pandemide ara verilen sıfır atık çalışmaları tekrar yenilenerek aktif hale getirildi. BAŞHEKİM Prof. Dr. Turhan Togan "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' ile kurumumuzda atıkların üretilmesinden, tüketimi ve son atık aşamasında azaltılması, uygun şartlarda geri dönüştürülerek yeniden kullanımıyla ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir" dedi.

YÜZDE 40 İYİLEŞME VAR

Hedef doğrultusunda, birim sorumluları ve çalışanlara alanlarda farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Yemekhane hizmetlerinde yemek atıkları Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla hayvan barınaklarına gönderilirken, yerinde atık ayrışımı yapılarak ekiplerce toplanan atıkların uygun saklama şartlarının sağlandığı genel atık depolarından teslimi sağlanıyor. Yapılan bu çalışma ile yatan hasta başına düşen tıbbi atık miktarında yüzde 40 iyileşme, birim bazlı atık miktarlarında ise yüzde 20 azalma sağlandığı açıklandı. Tüm bu sistem içerisinde atık toplama ekibi eğitimleri verilip İş Sağlığı Güvenliği açısından kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile gerekli önlemler alındığı belirtildi.