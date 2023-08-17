Süresiz nafakada yeni bir düzenleme geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. "Süresiz nafaka kalkacak mı?" sorusuna, "Hem erkeklerin hem kadınların mağduriyet yaşamaması gerek" şeklinde cevap veren Tunç, "Burada elbette ki bir gün evli kalıp yıllarca, on yıllarca nafaka ödeyen kişiler var ancak bu dosya bazında değerlendirdiğimiz zaman kadınların da mağduriyetine neden olmayacak bir düzenleme gerekebilir. Her dosyanın özelliği farklı olabilir. Burada özellikle kadınlarımızı da mağdur etmeyecek, nafaka alacaklısı olan kadınların mağdur olmamasıyla ilgili de bir güvenceyi sağlamamız gerekir. Bu nedenle o dengeyi gözeterek çalışma yapmak gerekir. Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

KİRA ARTIŞI KONUSU

Kira artışlarıyla ilgili soru üzerine geçen yıl kira artışının yüzde 25'ten fazla olamayacağına yönelik düzenleme yapıldığını ve kiralarda yüksek artışların görüldüğünü belirten Tunç, "Sözleşme hukukuna müdahale etmek doğru olmayabilir, hukukta böyle bir ilke var. Ancak zayıfı koruma ilkesi de söz konusu. Zayıfı koruma ilkesini de gözettiğimizde dengeli bir durumun olması lazım" dedi.