TSK’nın yeni komuta kademesi görev başında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura sonrası atanarak göreve başlayan TSK'nın yeni komuta kademesini kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları, ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak görevlerini sürdürecekler.