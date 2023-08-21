6 yıl annemin evinde saklandım

İzmir'de 2017'den beri hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan ve tedavi için gittiği hastanede yakalanıp, tutuklanan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. 2017 yılından bu yana annesinin evinde kaldığını söyleyen Hoşcoşkun, şunları kaydetti: "25 Ağustos 2017'de KHK ile ihraç edildim. Bu tarihten sonra hakkımda bir adli işlem olacağını düşünerek, ikamet adresimden ayrıldım. Ayrıldıktan birkaç gün sonra kolluk kuvveti evime gelip, arama yapmış; eşyalarıma el koymuş. Hakkımda bir arama kararı olduğunu eşim haber verdi. Bu tarihten itibaren annemin Bornova'daki evindeydim. İhtiyaçlarımı annemin emekli maaşı ve yanıma aldığım birikim ile giderdim. Arada sırada mahallede hava almak için dolaştım. 15 Temmuz darbe girişimini ise televizyondan gördüm."

'ÖRGÜTLE TEMASIM OLMADI'

FETÖ ile üniversitede tanıştığını belirten ve suçlamaları reddeden Hoşcoşkun, "1973 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Gülen cemaati olan yapı ile ilk olarak üniversitenin 2'nci sınıfında tanıştığımı hatırlıyorum. Mahmut A. ve Şerif A.T, beni kaldıkları cemaat evine davet ettiler ama bu eve gitmedim. 1979 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun olup, 2017 yılında Ege Üniversitesi rektörü olmam arasında geçen 38 yıl içerisinde Gülen cemaati olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile herhangi bir temasım ve irtibatım olmamıştır. Bu dönem içerisinde örgüt mensubu olduğunu duyduğum ya da örgüte mensup olduğunu doğrudan bana söyleyenler vardı. Ancak onlarla herhangi bir örgütsel sohbet, toplantı gibi bir durum içerisinde bulunmadığım için net olarak bir bilgim yok" dedi.