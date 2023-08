“BM kendi tarafsızlık ilkesini ihlal etmiştir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere başladığı Pile-Yiğitler yolunun yapım çalışmalarını engellemek isteyen BM Barış Gücü'ne tepkiler sürüyor.

'ARA BÖLGEYE ÇEKİLDİLER'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, "Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) çeşitli ara bölge içindeki ihlallerine hep sessiz kalmıştır. Rum tarafının amacı Pile köyünü GKRY'nin bir parçası yapmaktır" dedi. Korukoğlu, BM askerinin KKTC topraklarında çalışma yapan personeline ve emniyeti sağlamak için orada bulunan Kıbrıs Türk Polis Gücü mensuplarına karşı BM barış gücü askerlerinin bir engellemesi söz konusu olduğunu belirtti. BM barış gücü askerlerinin orada emniyeti sağlamak için bulunan polise ve çalışanlara KKTC toprakları içerisinde müdahalede bulunduğunun altını çizen Korukoğlu, "KKTC toprakları içerisinde müdahalede bulunmuştur. Yaralanan polislerimiz var. Bu kabul edilemez. BM'nin barış operasyonlarının en temel ilkelerinden biri tarafsızlık ilkesidir. Maalesef BM Barış Gücü kendi tarafsızlık ilkesini ihlal etmiştir. Yaşanan gerginlik bugün olmadı. BM barış gücü askerleri ve araçları bizim de kabul ettiğimiz ara bölgeye çekildi. Gözlemlerine devam ediyorlar. Bugün çalışmalara devam ettik. Hafta sonu olması sebebiyle çalışmalar yavaşlamıştır" açıklamasında bulundu.

BM ASKERLERİ BÖLGEDE BEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

ÇALIŞMALARI izlemek amacıyla bölgede bulunan BM Barış Gücü personeli, KKTC tarafının öngördüğü Yeşil Hat üzerindeki bölgede beklemeye devam ediyor. KKTC polisinin güvenliğini sağladığı çalışmalarda BM personel ve araçlarının hiçbir şekilde KKTC topraklarında bulunan çalışma alanına girmesine müsaade edilmiyor. Yetkililer, yarın sabahtan itibaren yol onarım ve genişletme çalışmalarının tam kapasiteyle tüm gün devam edeceğini bildirdi.

KKTC KENDİ TOPRAĞINDA HER ÇALIŞMAYI YAPABİLİR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler yolu çalışmasını hukuk dışı ve zorla engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü kınıyorum" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk Devleti'nin kendi topraklarında yapacağı her türlü çalışmayı sonuna kadar desteklediklerine dikkati çeken Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu: "Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne, adadaki barış ve huzur ortamına zarar veren bu yanlı tavrından derhal geri dönmesi ve asli görevini ifa etmesi için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye olarak, hukukunu ve refahını muhafaza etmeyi en önemli vazifelerimizden gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün her zaman ve her koşulda yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrarlıyoruz. Kıbrıs Türkü'nün hakkı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır."