Çocuklarınızın detaylı görsellerini paylaşmayın

Çocukları dijital ortamlardaki riskli içeriklerden korumak amacıyla çalışmalar yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere sanal dünya uyarısı yaptı.

İYİ ÖRNEKLERE TEŞVİK

Dijital platformların bilinçsiz kullanımının çocuklarda olumsuz durumlara sebep olabileceğini belirten Bakanlık, çocukların sanal dünyada yalnız bırakılamaması gerektiğini vurguladı. İnternetin uygunsuz kullanımının neden olacağı sorunlar konusunda öncelikle ebeveynlerin bilinçli olması gerektiğini ifade eden Bakanlık uzmanları, çocukların internet kullanımında engelleyici ve yasaklayıcı tedbirler yerine bilinçlendirici, rehberlik edici ve iyi örneklerin teşvik edildiği bir tavır takınılmasının önemini vurguladı. Çocukların mahremiyetini ihlal eden görüntülerin ve görsellerin herkesin görebileceği şekilde paylaşılmaması gerektiğinin önemine dikkat çeken uzmanlar, "Çocukların kişisel bilgileri, iletişim bilgileri gibi çocuklara fiziken ya da sosyal medya aracılığı ile ulaşılabilmesini mümkün kılacak hiçbir bilgi sosyal medyad