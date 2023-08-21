  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Çocuklarınızın detaylı görsellerini paylaşmayın

Çocuklarınızın detaylı görsellerini paylaşmayın

HABER MERKEZİ
Çocuklarınızın detaylı görsellerini paylaşmayın

Çocukları dijital ortamlardaki riskli içeriklerden korumak amacıyla çalışmalar yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere sanal dünya uyarısı yaptı.

İYİ ÖRNEKLERE TEŞVİK

Dijital platformların bilinçsiz kullanımının çocuklarda olumsuz durumlara sebep olabileceğini belirten Bakanlık, çocukların sanal dünyada yalnız bırakılamaması gerektiğini vurguladı. İnternetin uygunsuz kullanımının neden olacağı sorunlar konusunda öncelikle ebeveynlerin bilinçli olması gerektiğini ifade eden Bakanlık uzmanları, çocukların internet kullanımında engelleyici ve yasaklayıcı tedbirler yerine bilinçlendirici, rehberlik edici ve iyi örneklerin teşvik edildiği bir tavır takınılmasının önemini vurguladı. Çocukların mahremiyetini ihlal eden görüntülerin ve görsellerin herkesin görebileceği şekilde paylaşılmaması gerektiğinin önemine dikkat çeken uzmanlar, "Çocukların kişisel bilgileri, iletişim bilgileri gibi çocuklara fiziken ya da sosyal medya aracılığı ile ulaşılabilmesini mümkün kılacak hiçbir bilgi sosyal medyad

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA