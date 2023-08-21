Delege seçimlerinde başkanın adını çizdiler

Aydın'da CHP Germencik İlçe Örgütü, olağan kongresini geçtiğimiz gün 19 Mayıs Parkı'nda gerçekleştirdi. Mevcut İlçe Başkanı Aydın Bircan'ın yeniden aday olmadığı kongrede, eski ilçe yönetim kurulu üyesi Tayfur Bozdağ başkanlığındaki tek liste ile seçime gidildi. Seçimde 119 delegeden 64'ü sandık başına gitti. 63 oy alan Bozdağ, CHP Germencik İlçe Örgütü'nün yeni başkanı oldu.

CHP içerisinde bazı partililerin, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e karşı duyduğu rahatsızlık kongrede, yeniden gün yüzüne çıktı. Öndeş, Bozdağ'ın listesinden il delegeliğine aday gösterildi. İl delegeliğine seçilen 21 partili arasında yer alan Öndeş, 46 ile en az oyu alan isim oldu. Diğer delegeler de 60'ın üzerinde oy alırken, partililerin bir kısmı, oy kullanma sırasında Öndeş'in isminin üzerini çizdi.