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Haberler Politika İYİ Parti İzmir’de istifa depremi yaşandı

İYİ Parti İzmir’de istifa depremi yaşandı

HABER MERKEZİ
İYİ Parti İzmir’de istifa depremi yaşandı
İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, yaklaşık 7 aydır Karabağlar ilçe yönetiminde 'Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan'ı olarak görev yapan Özlem Keser önderliğinde bir açıklama gerçekleştirdiler. Görevden haksız şekilde alındığını dile getiren Keser, "Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı. Çok üzgünüz ama sonuç bu" diye konuştu. Öte yandan, istifa eden diğer parti üyeleri de ilçe yönetimine tepki göstererek Özlem Keser'e destek verdi. Böylece İYİ Parti Karabağlar'dan yaklaşık 200 kişinin ayrılacağı ifade edildi.
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