Saldırı hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucu yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.