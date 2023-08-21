“Umutları yeşertmeye devam edeceğiz”

AK Parti İzmir Sosyal Politikalar Başkanlığı, 'Dünya İnsani Yardımlaşma Günü'nde program düzenledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 27. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir'deki engelliler ve engelli aileleri ile Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi. Bilal Saygılı yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak, 21 yıldan beri eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirdiğimiz projelerle, insanların yüzlerine tebessüm getirmeye, umudu yeşertmeye devam edeceğiz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, onların hayatına dokunmak, insani değerleri yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.