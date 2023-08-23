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Haberler Politika Harmandalı’nda ‘çöp dökme eylemi’ başladı

Harmandalı’nda ‘çöp dökme eylemi’ başladı

HABER MERKEZİ
Harmandalı’nda ‘çöp dökme eylemi’ başladı
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'ne mahkeme kararına rağmen hala çöp döküldüğünü ileri süren bölge halkı, tesise giden yolu kapatıp, eylem yaptı. Ellerinde 'Mavi körfez, yeşil İzmir dediniz, Harmandalı'nı çöpe boğdunuz', 'Çevreyi hor gören, geleceği zor görür', 'Buraya çöp değil, hayat istiyoruz', 'Yavaş yavaş ölüyoruz' yazılı pankartlar taşıyan bölge halkı, tesis girişinde nöbet tuttu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. Çöp araç sürücüleri ise tesise girişin kapatıldığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.
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