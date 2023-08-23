Türkkan’dan ittifak cevabı: Seçime CHP’siz girmeliyiz

Yerel seçimde İYİ Parti ve CHP arasında bir ittifak olup olmayacağı merak edilirken, İYİ Partili Lütfü Türkkan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Parti içinde de tek başına seçime gidilmesi gerektiği düşüncesinin yaygın olduğunu belirten Türkkan, "Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti'nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum" dedi.