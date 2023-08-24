Batur: Seçilselerdi konuşacaklar mıydı!

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak ilçe kongresinde eski milletvekilleri Musa Çam ve Tacettin Bayır'ın konuşmalarıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Batur, "Narlıdere'den Konak'a gelmemiz noktasında söylemde bulundular. Biz cevap bile vermedik. Biz Genel Merkezimizin değerlendirmesiyle geldik. 'Önseçim olmazsa aday olmayacağım' diye demeçleri vardı bu arkadaşların. Daha sonra merkez yoklaması için müracaat ettiler. Seçilselerdi bu konuşmaları yapabilecekler miydi? Tek sorum bu" dedi. Konak tarihinde ilk kez tek adaylı kongre yaşandığını anlatan Batur, "CHP'li üyelerimize teşekkür ederiz. Büyük bir olgunlukla uzlaşı sağlandı. Uzlaşı demek de yanlış, birkaç arkadaşımız kenarda kaldı ama neticede onların da bu işin içinde olmasını isterdik. Tercih meselesi. Ozan Ali İlgazi çevresinde uzlaşı sağlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.