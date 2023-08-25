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Haberler Politika ‘Soyer, PKK ve HDP seviciliğini bırak artık’

‘Soyer, PKK ve HDP seviciliğini bırak artık’

HABER MERKEZİ
‘Soyer, PKK ve HDP seviciliğini bırak artık’
Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e sert sözlerle yüklendi. Boyunağa, İzmir'deki problemleri sırlayarak, "Bak başına bela olacağız Tunç Soyer. PKK seviciliğini HDP seviciliğini bırak artık. İzmir'i kendi etrafınıza peşkeş çektiniz. Zafer Partisi ensendedir. İzmir bugün yaşanmaz bir kent haline geldi. İşgalciler, İzmir'i istila etti. Peki, Tunç Soyer ne yapıyor? Tek yaptığı entegre olmaya çalışmak. Şimdi kendisine soruyorum: Torbalı'da Batuhan Barlak'ı katleden Suriyeli ile mi entegre olacaksın? Gaziemir'de 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalışan Suriyeli ile mi entegre olacaksın? Yoksa daha Mevlana Mahallesi'nde Türkleri satırla kovalayan Afgan ile mı entegre olacaksın? Sen Türk müsün be adam. İzmir'i terör sevici soytarılardan arındıralım" diye konuştu.
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