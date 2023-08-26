Nurdağı’nda konutlar hızla yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapımı devam eden kalıcı konutların inşası 24 saat esasına göre sürdürülüyor. 24 Şubat'ta temeli atılan 26 blok ve 456 konuttan oluşan projede 15 blokun kaba inşaatı bitti, 11 blokta ise çalışmalar sürüyor.

'GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ'

Proje Koordinatörü Zeki Karademir, projede kaba imalatın yüzde 70 seviyesinde tamamlandığını söyledi. Karademir, çalışmalara gece gündüz devam ettiklerini kaydetti. Binalarda montaj işlemlerinin yapıldığını aktaran Karademir, "Sözleşme süremiz var. Sözleşme kapsamında işi bitirmeye çalışıyoruz. En kısa sürede depremzedelere dairelerini teslim etmeyi amaçlıyoruz. Bu niyetle de gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Dairelerin 3+1 ve 2+1 şeklinde olduğunu ifade eden Karademir, "Depreme dayanaklı olan tünel kalıp sistemi kullanıyoruz" dedi.