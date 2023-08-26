Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme yaptı. Bakan Fidan, Irak temaslarının ardından Ukrayna'ya geçti. Kiev'de temaslarına başlayan Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi.

BARIŞ FORMÜLÜ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Bakan Fidan ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı. Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Zelenskiy, sosyal medya hesabındaki görüntülü paylaşımında, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme. Birçok önemli konuyu ele aldık. Barış formülü, Küresel Barış Zirvesi hazırlıkları, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridorunu abluka altına almasının yarattığı riskler" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Resmi ziyaret kapsamında Kiev'e giden Bakan Fidan, Zelenskiy'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de görüştü.