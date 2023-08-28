İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yangın tedbirleri ile ilgili paylaşımına yanıt veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında yangın söndürme uçağı alacağını söyleyerek kampanya yapıp para toplamasına atıfta bulundu. Kaya, ünlü "Organize İşler" filmindeki repliği hatırlatarak "Para nerede? Para yoksa, uçak nerede?" diye sordu.

SAFSATA ÇITASI YÜKSELDİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yangın tedbirleri ile ilgili paylaşımına tepki gösterdi. Başkan Soyer'in safsata çıtasını yükseltmekle suçlayan AK Partili Kaya "Dağıttığı 119 tankerle, 620 orman yangınını söndürdüğüne inanılmasını bekliyor" dedi. Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da yangın söndürme uçağı alacağını söyleyip kampanya yaparak para toplamasına atıfta bulunarak, Organize İşler filminde geçen bir repliği hatırlattı ve "Para nerede? Para yoksa, uçak nerede" dedi.