CHP’de koltuk kavgasında yeni bir algı operasyonu

Yaklaşık 3 aydır iki parçaya bölünmüş ve darmadağınık bir görüntü çizen CHP'de sular durulmuyor. 10 Eylül'e kadar sürecek olan ilçe kongreleri tek tek sonuçlanırken, hem değişimciler hem de genel merkezi destekleyen isimler kurultay öncesi açık ara önde olduklarını savunuyor. Kurultaya 250'ye yakın delege gönderecek olan İstanbul'da da benzer bir tablo ortaya çıkarken, CHP'nin içine düştüğü kumpas oyunları ve algı operasyonlarının yerel seçimlere nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. Bu süreçte Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası Deniz Kaftancıoğlu Küçükçekmece'deki oylamada delege seçilemeyerek genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.