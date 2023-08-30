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Haberler Politika ‘Olağanüstü güçlerin mi var’

‘Olağanüstü güçlerin mi var’

HABER MERKEZİ
‘Olağanüstü güçlerin mi var’

CHP 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Mahir Polat ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP YDK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u kast ederek söylediği, "Elinden tutup belediye başkanlığına getirdim, oradan indirmesini de bilirim" sözlerini eleştiren Sertel Polat'a, "Olağanüstü güçlerin mi var? Başka güçlere mi ulaştın? Sen kendini dev aynasında mı görüyorsun" diye konuştu.

'BIRAKIN ÖNSEÇİM OLSUN'

Sertel, "2015 seçimlerinde Kamil Okyay Sındır en yüksek oyu Bornova'dan aldı. Bornovalı ona vefa borcunu ödediği gibi, önseçim olsaydı Kamil Okyay Sındır yine belediye başkanı olacaktı. 'Biz elinden tuttuk, getirdik' sözlerini kabul etmek mümkün değil" dedi.

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