İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Elban, "Zafer, Türkiye'nin bağımsızlığını resmi olarak tescil ederken, Atatürk'ün askeri dehasının göstergesi olarak da kabul edilmektedir" dedi. İzmir Valisi Elban mesajında tarihin en büyük zaferlerinden birini kutlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti ve ekledi: "30 Ağustos Zaferi, bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktasıdır. Bu zafer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı bir şekilde hareket ederek üstünlükle zafer elde edebileceğini göstermiştir."

DAYANIŞMA GÜNÜ

İzmir Valisi Süleyman Elban, "30 Ağustos zaferi, Türk milleti için büyük bir gurur kaynağı olması yanında, bağımsızlık mücadelesinin en önemli anlarından birini oluşturur. 30 Ağustos Zafer Bayramı güçlü bir birlik ve dayanışma günüdür. Tüm Türk milleti olarak bir araya gelmeli, Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecinde milli değerlerimize omuz omuza sahip çıkmalı ve birlik içerisinde kalmalı, el ele vermeliyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Türk milletinin bağımsızlık azmi ve iradesi her daim ayakta kalacak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.