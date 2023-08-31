CHP İzmir vekilleri kayıp

Her fırsatta Atatürk ve Atatürkçülükten bahseden CHP'li İzmir milletvekilleri, yurdun düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılmadı. Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu ve Ednan Arslan'ın, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gitmesi tepki çekti.

İLK TÖREN KONAK'TA YAPILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dün İzmir'de coşkuyla kutlandı. İlk tören sabah saat 09.30'da Konak'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'nın önüne çelenk bıraktı. Törene siyasi parti ve bazı ilçe belediyeleri başkanları ile üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan katıldı.

AK PARTİ'DEN YOĞUN KATILIM

Törende milletvekilleri için ayrılan alanda ise AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, 26. Dönem AK Parti İzmir milletvekili Necip Kalkan ile DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen hazır bulundu. Resmi törende TBMM'ye 14 vekil gönderen CHP'den tek bir İzmir milletvekilinin dahi olmadığı göze çarptı. İzmir Valisi Süleyman Elban, çelenk töreninin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile birlikte valilikteki makamında tebrikleri kabul etti. Sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda bu kez resmi geçit töreni düzenlendi.

EŞİNE AZ RASTLANIR BİR ZAFER

Buradaki törene de AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Eyyüp Kadir İnan'ın yanı sıra bu kez CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile yayınladığı mesajının okunduğu törende Topçu Üsteğmen Yusuf Kabakçı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak, 30 Ağustos'taki büyük zaferin 101'inci yıl dönümünde Türk ordusu ve milletinin tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazandığını vurguladı. Kutlamalar askeri bando eşliğinde yapılan askeri geçit töreni ile son buldu.

KILIÇDAROĞLU'NA KOŞTULAR

Konak Cumhuriyet Meydanı'nda sabah gerçekleştirilen çelenk koyma törenine katılmayan CHP'li İzmir milletvekillerinin kente gelen parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitmesi ise tepki çekti. Kılıçdaroğlu için öğleden sonra yapılan karşılamaya devletin kutlama törenine gelmeyen CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu ve Ednan Arslan'ın katıldığı görüldü.

ALTERNATİF TÖREN YAPTILAR

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığı'nca her yıl olduğu gibi bu yıl da öğlen saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda alternatif tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkan Yardımcısı Münir Sirhan Özen, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve partililer katıldı. Bu törende de hiçbir CHP'li vekilin yer almaması dikkat çekti.

ÇANKIRI'DAN ÇOK SERT TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yaşananlarla ilgili CHP'li İzmir milletvekillerine sert tepki gösterdi. Çankırı, "Bugün tüm protokol törende yerini almışken CHP'li vekiller nerede? CHP artık vatan-millet-asker-devlet kavramlarından uzaklaşmıştır. Bu partiyi artık Atatürkçü olarak tanımlamak doğru değildir. İzmirliler de bunun farkında. Sahada sadece AK Parti var derken biz tam da bunu kastetmiştik" dedi.