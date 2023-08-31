Muğla Valisi İdris Akbıyık’a ‘Alkışı Hak Eden Vali’ ödülü

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) tarafından 'Yılın Alkışı Hak Eden Valisi' ödülüne layık görüldü. Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş Muğla Valiliği ziyaretinde ödülü Vali İdris Akbıyık'a takdim etti.

"GURUR DUYDUM"

Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) tarafından organize edilen 12'nci Uluslararası Alkışı Hak edenler Ödülleri Törenine yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirten Vali İdris Akbıyık, "Medyanın önemli kuruluşlarından birisi olan Uluslararası Radyocular Birliği'nden ödül almak güzel bir duygu. Hakkâri'de Hayat Var vizyonumuzun takdir görmesi gurur verici. Şimdi de güzel Muğla için gece gündüz çalışmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş ise, "Hakkâri'de yaptığı icraatlarla dikkat çeken, halkın içinde halkla beraber yürüttüğü projelerle gönüllere dokunan kıymetli devlet adamı Muğla Valimiz İdris Akbıyık'a radyocular olarak 'Yılın Alkışı Hak Eden Valisi' ödülünü takdim ettik. Muğla'da da hizmetleriyle gönüller kazanacağına inancımız sonsuz, başarılarının devam edeceğinden eminiz" ifadelerini kullandı.