Tire AK Parti’de yerel seçimler öncesi değişim

İzmir Tire AK Parti İlçe Başkanlığı'nda nöbet değişimi yaşanıyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yerel seçimler takvimi sürecinde istifasını aldığı 14 ilçe başkanı arasında bulunan Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, "Yerel seçimlerde belediye başkan adayı olabilmek amacıyla istifamı verdim" dedi. Partideki yerel seçim takvimine uygun hareket ettiklerini belirten Falakalı, "2019 Ocak ayından bu yana görevimi sürdürüyorum. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. 2024 Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde partimden belediye başkan adayı olmak istiyorum. Aday kim olursa olsun birlik ve beraberlik içinde yerel seçimlere hazırlanıp 2009'da kaybettiğimiz belediye başkanlığını tekrar kazanacağız" şeklinde konuştu.