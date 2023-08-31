Yardımsever Ömer’e Başkan Işık’tan sürpriz

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra tüm ülkede olduğu gibi Kütahya'da da 7'den 70'e herkes seferber olmuştu. Kütahyalı minik Ömer Faruk da Belediye Başkanı Alim Işık'a elektrikli kaykay almak için kumbarasında biriktirdiği parayı teslim ederek depremzede çocuklar için bağışlamıştı.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU

Ömer Faruk'un bu davranışı karşısında duygulanan Başkan Işık, küçük çocuğun hayali olan elektrikli kaykayı alıp kendisine hediye edeceğinin sözünü vermişti. Başkan Işık, söz verdiği elektrikli kaykayı alarak Ömer Faruk'u makamına davet etti ve hediyesini takdim etti. Ömer Faruk'a örnek davranışından dolayı bir kez daha teşekkür eden Başkan Alim Işık, "Ömer Faruk Yılmaz evladımıza o zaman bir söz vermiştik. Bugün kaykayını hediye ediyoruz. Kendisine ve ailesine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ömer Faruk ise, "Hediyemi görünce çok mutlu oldum. Belediye Başkanım bana bir söz verdi ve o sözü de tuttu. Başkanıma teşekkür ederim" dedi.