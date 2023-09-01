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Haberler Politika “Cumhurbaşkanımız İzmir ve İzmirli için dertleniyor”

“Cumhurbaşkanımız İzmir ve İzmirli için dertleniyor”

HABER MERKEZİ
“Cumhurbaşkanımız İzmir ve İzmirli için dertleniyor”
AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'in sorunları ile yakından ilgilendiğini söyledi. İnan, "Kentteki sorunlar günün sonunda Cumhurbaşkanımızın önüne de geliyor. Cumhurbaşkanımız İzmirli hemşerilerimiz için üzülüyor, dertleniyor. Bizlere 'Hemen hızlıca çözün, halkımız CHP'li belediyelerin basiretsizliği yüzünden sorun çekmesin' diye talimat veriyor" ifadesini kullandı. CHP eski İzmir Milletvekili Attila Sertel'in AK Parti'nin İzmir'de yönetime gelmesi halinde, 'Kordon'da gençleri oturtmayabilirler. Zabıta gelir!' sözlerine yanıt veren İnan, "Bu bayat siyasetle yıllarca İzmirliyi kandırdılar. Yıllarca AK Parti üzerinden yaşam tarzına müdahale olacak gibi yalanlarla bizim hakkımıza girdiler. Biz de hakkımızı helal etmiyoruz" dedi. 31 Mart seçimlerini de işaret eden İnan, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın desteği ile İzmir'in geri kalmışlığındaki cari açıklığı kapatma çabamız söz konusu. Şehrimizin geri kalmışlığı artık partiler üstü bir sorun oldu" diye konuştu.
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