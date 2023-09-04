Bağcılar’da 6 PKK destekçisi yakalandı

İstanbul Bağcılar'da PKK silahlı terör örgütü propagandası yaparak havai fişekli eylem gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs gözaltına alında. Firari olan 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Bağcılar'da geçtiğimiz cuma günü Demirkapı Mahallesi'nde PKK silahlı terör örgütünü destekleyen sloganlar eşliğinde havai fişekli eylem yaptıkları tespit edilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin Bağcılar ve Küçükçekmece'de 10 adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar hala devam ediyor. Yapılan operasyonda, şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.