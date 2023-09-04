‘Bizim olmazsa olmazlarımız belli’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu İran'da mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye ve İran'ın bölgedeki büyük ülkeler olduğunu, barış ve istikrarın sağlanması sorumluluğunu taşıdığını belirterek, "Bizim Suriye hükümetinden ve onlarla yapacağımız iş birliğinden beklentilerimiz net. Özellikle bunlar ülkemizdeki mültecilerin, sağ salim, gönüllü bir şekilde, onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönmesini Suriye hükümetinin temin edici adımlar atması. İlave mültecilerin, ülkemize gelmesini önleyecek tedbirler alınması ve üçüncü ve son olarak da terörle mücadelede, özellikle PKK terörünü yok etmede ülkemizle iş birliğine önem vermesi ve bizimle beraber çalışması. Bunlar bizim için olmazsa olmaz konular. Kendilerinin de olmazsa olmazı var, biz bunları anlıyoruz. Özellikle İran ve Rusya katılımıyla da 4'lü formatta konularımızı tartışıyoruz" dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ'

Bakan Fidan, bölgedeki gelişmeler ve krizlerin, Türkiye-İran iş birliğinin önemini ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmeler ve krizler İran'la iş birliğimizin önemini her gün bir kez daha göstermektedir. İkili ilişkilerimizi Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi gibi kurumsallaşmış diyalog mekanizmalarıyla daha da ileri taşımak arzusundayız. Bugün de bu toplantının hazırlıkları kapsamında Kardeşim Hüseyin ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Kendisi de ifade ettiler, ikili ve bölgesel iş birliğimizi karşılıklı yarar anlayışıyla daha da geliştirme arzusunda olduğumuzu teyit ettik" dedi.