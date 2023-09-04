“Eğer kızım öldüyse cenazesini istiyorum”

Mehmet Laçin, 2019'dan bu yana İzmir ve Diyarbakır'da HDP il başkanlıkları önünde tuttuğu "evlat nöbeti"ne sağlığı el verdikçe devam ediyor. Laçin, Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Çağlar köyünde yaşarken, kızının iyi bir eğitim görmesi için 1998 yılında İzmir'e geldiklerini belirtti. İzmir'de okula yazdırdığı kızının iyi bir öğrenci olduğunu anlatan Laçin, bir süre sonra aile içi problemler nedeniyle eşi ve kızının Kocaeli'ye taşındığını ifade etti.

'HAYAT BANA ZİNDAN OLDU'

KIZININ burada terör örgütü mensuplarınca kandırılıp dağa götürüldüğünü öğrendiğini anlatan Laçin, kızına kavuşmak için 2019'da evlat nöbetine katıldığını dile getirdi. Kızını kandırdığını öne sürdüğü HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildiren Laçin, şunları söyledi: "Kızım çok başarılıydı. Okusun bir yere gelsin diye İzmir'e yerleştim. Halen burada ikamet ediyorum. Hayat devam ediyor diyorlar ama benim hayatım zindan. Evladımı elimden aldılar. Ölü mü, sağ mı bilemiyorum. Vatan hainleri 'öldü' diyorlar, videosunu paylaştılar hem de beni tehdit ederek. Evladımı istiyorum ölü ya da diri. Dirisi yoksa ölüsünü, cenazesini istiyorum. Ümitliydim ama en son bunlar paylaşım yapınca ümitlerim kalmadı, ben kızımın HDP ve PKK tarafından infaz edildiğine inanıyorum."

'GÖZÜM AÇIK OLDUĞU SÜRECE DEVAM EDECEĞİM'

Evlat nöbetinin devam edeceğini belirten Laçin, sözlerini şöyle tamamladı: "Nöbetim süresizdir. Evladım inşallah sağdır. Hani suç işlemişse cezaevinde yatsın. Yaşadığı için sevinirim. Yeter ki teslim olsun. Ölmediğini duyayım bu bana yeter. Yeter ki bu vatan hainlerinin elinden kurtulsun. Yine söylüyorum cenazesini alsam da durmam mücadeleye devam. Gözüm açık olduğu sürece, elim ayağım tuttuğu sürece hem evlat hem de vatan nöbetime devam edeceğim."