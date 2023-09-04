Kaya’dan kanser tedavisi gören hastaya sürpriz

Aydın'ın İncirliova ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal hizmetler ekibi ile birlikte kanser tedavisi gören Adnan Büyüktaş'a doğum günü sürprizi yaptı. Geçtiğimiz yıl doğum gününde kanser hastası olduğunu öğrenen İncirliovalı Büyüktaş'a ve ailesine moral vermek amacıyla belediyenin sosyal hizmetler ekibi tarafından doğum günü sürprizi organize edildi. Sürpriz doğum gününe Başkan Aytekin Kaya da katıldı. Doğum gününde Başkan Kaya'yı karşısında gören Büyüktaş'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Büyüktaş, çok mutlu olduğunu ve bu zor günlerinde yanında olan Başkan ve ekibindeki herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.