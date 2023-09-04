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Haberler Politika Kemalpaşa’ya yeni adliye binası yapılıyor

Kemalpaşa’ya yeni adliye binası yapılıyor

HABER MERKEZİ
Kemalpaşa’ya yeni adliye binası yapılıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 yeni adliye ve 2 Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının yapım ihalelerinin, 1 ay içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti. Tunç'un açıklamasına göre, ihale tarihleri belli olan binalar şunlar: "Muğla Yatağan Adalet Binası 14 Eylül, İzmir Kemalpaşa Adalet Binası 15 Eylül, Mardin Midyat Adalet Binası 15 Eylül, Trabzon Akçaabat Adalet Binası 18 Eylül, Mardin Adalet Binası 21 Eylül, Balıkesir Burhaniye Adalet Binası 21 Eylül, Konya Akşehir Adalet Binası 22 Eylül, Şanlıurfa Ek Adalet Binası 25 Eylül, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı 26 Eylül, Malatya Adalet Binası 29 Eylül, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı 3 Ekim."
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