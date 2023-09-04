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Haberler Politika ‘Mücadele ve azmin tanımı’

‘Mücadele ve azmin tanımı’

HABER MERKEZİ
‘Mücadele ve azmin tanımı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Emine Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler, hayatı boyunca, mücadelesini iki cephede birden sürdürmek durumunda kalmıştı. Sanıldığının aksine, sadece medeniyeti giyimle özdeşleştirenlerin hedefinde değildi. Dindarlığı, kadını eve hapsetmek sananlardan gördüğü tepki, onu çok yaralamıştı. Gazeteci ve hatip olarak, dışarıda çalışması nedeniyle de acımasızca eleştiriliyordu. Şule Abla, yoruldu ama yılmadı" dedi.

MECBURİYETTEN KURTARDI

"Şule Yüksel Şenler'in hayatı, mücadelenin ve azmin tanımı gibiydi" diyen Emine Erdoğan, "Modern bir ailede yetişen genç bir kadının, Allah'ın emrine, çağın icaplarından daha fazla değer vermesi, ona yöneltilen tepkileri çok daha keskinleştiriyordu. Çünkü İslam'ı yaşamanın her çağda mümkün olduğunu göstermiş, dinin zamanlar ötesi olduğunu hatırlatmıştı. 'Ya inandığın gibi yaşarsın, ya da yaşadığın gibi inanırsın' sözünün somut örneği olmuştu. Onun sayesinde kadınlarımız, aktif ve üretken sosyal yaşam ile inançları arasında bir tercih yapma mecburiyetinden kurtuldular. Sözleriyle eylemlerinin uyumu neticesinde, kadınların özgürlüğü için yaptıklarının, hayırlı neticelerine, daha yaşarken tanık oldu" diye konuştu.

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