‘İzmir Fuarı alanında panayır düzeni var’

İzmir Enternasyonal fuarı 92. kez kapılarını açtı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i turizm ve fuar anlayışı üzerinden eleştirerek, fuarın panayırdan farksız olduğunu kaydetti. Fuarın geçmiş yıllarda özel bir anlamı olduğunu söyleyen Kaya, "Ne kadar üzücü, zaten kötü bir gidiş vardı ancak bugün gelinen noktada, fuara basın bile ilgi göstermiyor. Eskiden, bizim çocukluğumuzda fuarın bambaşka bir manası vardı. Önemli işler ve dünyada, Avrupa'da ses getiren işler oluyordu. İzmir de, Türkiye de mutluydu, yurtdışında ses getiren işler oluyordu" dedi.

"FUAR HÜVİYETİNİ YİTİRDİ"

AK Partili Kaya, "Ahmet Piriştina dönemini ayıralım, o önemsiyordu. Piriştina Aziz Bey'den iyiydi, zaten Tunç Soyer ile kıyas götürecek bir isim değil. Şu anda bakıyorsunuz, aynı Seferihisar'daki panayır düzeni gibi bir fuar düzeni kuruyor. Turizme bakışı gibi, turizm için lazım olanı çözememiş. Fuar hüviyetini yitirdi, İzmirli olarak biz buna gerçekten çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.