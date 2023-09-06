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FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon

HABER MERKEZİ
FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon
İzmir'de yürütülen soruşturma çerçevesinde; polis ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon dahilinde; örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü-kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri gibi delil-deliller bulunan ve haklarında gözaltı kararı olan 9 şüpheli operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.
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