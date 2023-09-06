İsveç’te alevlenen gösteriler sürüyor

İsveç'te bir göstericinin Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ülkenin üçüncü büyük şehri Malmö'nün göçmenlerin yoğunlukta olduğu bir mahallesinde çıkan olaylar durulmuyor. Çatışmalar İslam karşıtı gösterici Salwan Momika'nın geçtiğimiz pazar günü Kur'an-ı Kerim yakması ve onu durdurmak isteyen öfkeli bir kalabalıktaki bazı kişilerin gözaltına alınması ile başladı.

"TOLERE EDEMEYİZ"

Pazartesi gününün ilk saatlerinde ise Rosengard mahallesinde çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerin çöp konteynerleri ve lastikleri ateşe verdiği, kiralık skuter ve bisikletleri attığı bildirildi. Polis, şiddet içerikli olarak tanımladığı olaylarda kendilerine taş atıldığını ve onlarca aracın yanı sıra bir yer altı garajının ateşe verildiğini açıkladı. Polis yetkilisi Petra Stenkula "Bu tür toplanmaların güçlü duyguları açığa çıkardığını anlıyoruz ama pazar öğleden sonra gördüğümüz gibi şiddet olaylarını tolere edemeyiz" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda Iraklı Hristiyan bir göçmen olan Momika, Stokholm'de düzenlediği bireysel gösterilerde Kur'an-ı parçalamış ve ateşe vermişti. Bu gösteriler birçok Müslüman ülkede tepkiyle karşılandı. "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

İsveç polisi bu eylemlere ifade özgürlüğünü gerekçe göstererek izin veriyor. İsveç'te Müslüman topluluk liderleri hükümetten Kur'an yakma eylemlerini engellemek için bir yol bulmasını talep ediyor.

YASAK 1970'Lİ YILLARDA KALDIRILDI

İsveç kutsal değerlere yönelik saygısızlıklarla ilgili yasakları 1970'li yıllarda kaldırdı ve hükümet bu kanunları geri getirme niyetinde olmadığını açıkladı. Yine de Kuran yakma eylemlerini ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek engellemenin yollarını araştırdığını duyurdu.