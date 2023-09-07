Aslanoğlu’nun adaylığında sıkıntı yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede Soyer'in çok sayıda ilçe ve belediye başkanının il başkanlığına adaylığını açıklayan Şenol Aslanoğlu'nun arkasında olduğunu vurguladığı öğrenildi. KILIÇDAROĞLU ile yaptığı görüşmeden sonra açıklama yapan Soyer, "Kongre sürecinde yaşananları Genel Başkan ile paylaştım. İzmir kongrelerinin tarihinde en geniş mutabakatın ve uzlaşının sağlandığını belirttim. Birçok ilçede belediye başkanlarının, partililerin uzlaşmayı sağladığını anlattım. Bu zedelenmeyecek bir tablo. Hiçbir sıkıntı yok, tüm süreç şeffaflığıyla, açıklığıyla, demokratik olarak devam ediyor" diye konuştu.

'İYİ PARTİ İLE İTTİFAK OLMAZSA KAYIP OLMAZ'

İYİ Parti'nin açıklamalarını değerlendiren Başkan Soyer, yerel seçimde her partinin kendisinin seçime girmesini sağlıklı bulduğunu belirtti. İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yapılmaması halinde CHP için bir kayıp olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Başkan Soyer, "Ben kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz" dedi.