Şarkıcı Deniz Tekin’den Özlale’ye telif tepkisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde 'ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak' 81 ilde aday çıkaracaklarını, İzmir'de de kentin milletvekili Ümit Özlale'yi aday göstereceklerini söylemişti. Bu bağlamda propaganda çalışmalarına başlayan Özlale, önceki gün İzmir'de 'halkla iç içe olduğu' bir reklam videosu paylaştı.

Özlale, videoda Deniz Tekin'in 'İzmir'de Bir Gün Batımı' şarkısını kullandı. İYİ Partili vekilin paylaşımını alıntılayan Tekin, şarkı için yorumcu olarak kendisinden veya eser sahibi olarak babasından izin alınmadığını söyledi.

TEKİN, paylaşımında şunları yazdı: "Bilginize artık ne diyeyim. Bilinirliğinden bağımsız herhangi bir fikri ürünün umumi mahalde kullanılması yorumcu/eser sahibi ve varsa yayıncının iznine tabidir, günlük süreçlerde en azından sözlü, düzgün bir işleyişte yazılı muvafakkatname gerektirir."