Başkan Erdoğan G20 için Hindistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti. Başkan Erdoğan'ın zirve marjında bugün MIKTA Liderler Buluşması ve resmi akşam yemeğine katılması, yarın da liderlerle Mahatma Gandhi Anıt Mezarı'nı ziyaret etmesi, Liderler Salonu'ndaki Barış Duvarı'nı imzalaması öngörülüyor.

SİYASETTE KRİTİK ÖNEM

Türkiye, bölgesel ve küresel konularda üstlendiği kritik rol ve ortaya koyduğu vizyon ile dünya siyasetinde önemli bir aktör haline geldi. Başkan Erdoğan'ın dünyanın içinden geçtiği zor dönemde vereceği mesajlar dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümündeki misyonu ve Afrika ülkelerinde yaşanan istikrarsızlıklara karşı izleyeceği yol haritası küresel siyaset denkleminde büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE'NİN PERSPEKTİFİ

Başkan Erdoğan'ın zirve temaslarının ardından düzenlemesi beklenen uluslararası basın toplantısında vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, yeşil kalkınma, iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda ilerlemenin hızlandırılması gibi konuların masaya yatırılacağı toplantıda Başkan Erdoğan, Türkiye perspektifini yansıtacak.

ZİRVEDE İLK TEMAS JAPONYA İLE OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. Başbakan Fumio'yu, Başkan Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede küresel konular ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmede Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

BİLGİNİN GÜCÜ İLE AYDINLIK UFUKLARA...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya okuma yazma günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Kadın ve kız çocuklarımız başta olmak üzere "Haydi Kızlar Okula", "Ana Kız Okuldayız", "Okuma Yazma Seferberliği" ve "Nerede Kalmıştık" kampanyalarına katılan her bir vatandaşımız ülkemizden yükselen ışığı parlatıyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını herkese ispat eden vatandaşlarımız en büyük teşekkürü hak ediyor. Çatışmaların karanlığına hapsolmuş dünyada, toplumumuzu ancak bilginin gücü ile aydınlık ufuklara taşıyacağımızı unutmamalıyız. Okur-yazar olmayan tek bir birey kalmayana kadar hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünya okuma yazma günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

PUTİN VE ZELENSKİY ZİRVEDE YOK

Liderler zirve kapsamında teması "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" olan üç oturumda görüş alışverişi yapacak. Erdoğan, G20 liderleriyle bir araya gelecek, zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 Zirvesi'ne katılması beklenmiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirveye davet edilmedi.