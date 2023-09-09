Büyükşehir’in önünde ‘S plaka’ eylemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında açtığı 'S Plaka' ihalesinin meclis kararı alınmadan yapıldığı gerekçesi ile mahkemece iptal edilmesi sonrası mağdur olan servis plakası sahipleri eylem yaptı. 'S plakama dokunma', 'Adalete uygun çözüm istiyoruz' pankartları açan mağdurlar adına konuşan Barış Akarca, "Belediye bize 'Plakaları getirin ya da plakaları size ihale bedeli olarak 3 yıllık kiralık verelim' diyor. Bizi düşünmüyorlar, biz bu plakaları alırken evimizi, çocuklarımızın altınlarını satarak zor şartlarda satın aldık. Belediyenin kiralama teklifini kabul etmeyeceğiz. Biz ev satın almışız, belediye bize 'Sen bu evde kiracı ol' diyor. Biz plakamızı alıp, alnımızın terini o plaka üzerinden evimizi geçindirmek istiyoruz" diye konuştu.