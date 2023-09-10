“Bu ülkeyi diktatörlük heveslilerine bırakmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu güzel ülkeyi Kılıçdaroğlu gibi diktatörlük heveslilerine asla bırakmayacağız" dedi. Ömer Çelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Şehir Buluşmaları'nda gençlerle bir araya geldi. Çelik, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'li gençlerin, Türkiye'yi ve bölgesini geliştiren, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birinin mensupları olduğunu belirterek, gençlerden AK Parti çatısı altındaki günlerini verimli geçirmelerini istedi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 100 yıl sonra "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti. Çelik, AK Parti olarak, her zaman "egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun", altını çizdiklerini de vurguladı.

BELEDİYENİN BECERİKSİZLİĞİ

CHP'nin de kuruluşunun 101. yılını kutladığını hatırlatan Çelik, "Bugünkü CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ne ilgisi varmış? Çıkıp onunla yüzleşecekleri yerde, hak etmedikleri halde Atatürk'ün mirasını sahiplenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk hatırına CHP'ye oy verenleri de istismar ediyorlar." dedi. Ömer Çelik, yerel seçimlerde yeniden zaferi hedeflediklerini dile getirerek, "Hizmet alamamış deyince ilk akla gelen yerlerden biri zaten İzmir. Bu güzel İzmir'imiz, bu belediyenin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu yüzünden bütün İzmirli vatandaşlarımızın her birinin hak ettiği hizmetlere bir türlü kavuşamıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da büyüterek bu sefer İzmir'imizi Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız" diye konuştu.